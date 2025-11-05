Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Можем зібрати стадіон: Кабаєл – про бій з Усиком у Німеччині

Олександр Булава — 5 листопада 2025, 22:55
Можем зібрати стадіон: Кабаєл – про бій з Усиком у Німеччині
Агіт Кабаєл
Getty Images

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл (26−0, 18 КО) готовий влітку прийняти бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усику (24−0, 15 КО).

Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.

"Чому б і ні? Я маю велику підтримку в Німеччині, та й тут чимало українців. Цей бій легко збере стадіон. Мій останній виступ був дуже вдалим. Якщо Усик погодиться, я готовий", – сказав Кабаєл.

Німецький боксер свій наступний бій проведе проти Даміана Книби, який відбудеться 10 січня 2026 року на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені.

Нагадаємо, останній бій Кабаєл провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном в надважкій вазі.

Олександр Усик Агіт Кабаєл

Олександр Усик

Президент WBO розповів, що очікує Вордлі, якщо Усик відмовиться з ним битися
Він стане найкращим боксером за останні 20 років: Вайт – про важливість бою Усика з Вордлі
Кабаєл пояснив поразку Дюбуа у поєдинку з Усиком
Це була справжня магія: Вордлі – про спаринги з Усиком
Усик зустрівся з бійцями ЦСП Омега

Останні новини