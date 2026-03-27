Ітаума: Франклін – це останній шматочок пазла

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) оцінив майбутній бій з американцем Джермейном Франкліном (24-2, 15 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

"Я відмовлявся від запитань про інших бійців. Коли мене запитують про інших бійців, я розумію, що цього не станеться, якщо я не пройду через Джермейна Франкліна. Тож це серйозний бій, і я з нетерпінням чекаю на нього. Ми просили про цей бій десь півтора року тому чи щось таке. Є питання, відповіді на які моя команда хоче знати про мене. Є питання, відповіді на які я хочу знати про себе, і я впевнений, що є багато питань, відповіді на які вболівальники також хочуть знати про мене. Я відчуваю, що Джермейн Франклін – це останній шматочок пазла", – сказав британський боксер.

Франклін представляє собою серйозне випробування, тому Мозес не хотів би, щоб його вважали фаворитом протистояння.

"Я б волів бути андердогом. Але я сам цього хотів. Очевидно, я не можу демонструвати свої виступи та не очікувати, що люди матимуть від мене такі високі очікування, тому я про це попросив", – сказав Ітаума.

Нагадаємо, що рейтинговий бій Ітаума – Франклін відбудеться 29 березня на арені "Co-op Live" в Манчестері. Поєдинок транслюватиме стрімінгова платформа DAZN.

Спочатку бій планувався на 24 січня, але через травму Ітауми був перенесений на пізніший термін.

Непереможений "Новий Тайсон", як називають Мозеса, має серію з дев'яти поспіль поєдинків, які завершив достроково. Натомість Франклін після поразки від Ентоні Джошуа у 2023 році здобув три перемоги.

