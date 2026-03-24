Чемпіон Бокс

Ітаума назвав головних конкурентів у надважкій вазі

Олександр Булава — 24 березня 2026, 20:20
Мозес Ітаума
Getty Images

Непереможений британський надважковаговик Мозес Ітаума назвав своїх головних суперників у дивізіоні, не згадавши Олександра Усика.

Слова боксера цитує GQ Magazine.

"Джозеф Паркер може бути одним із них. Думаю, Кабаєл також може бути одним із них. Саме ці двоє першими спадають на думку", – сказав Ітаума.

Напередодні британець заявив, що не вірить у бій з Олександром Усиком через вік останнього.

Нагадаємо, Ітаума повернеться у ринг 28 березня цього року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Цей поєдинок був відтермінований через травму Мозеса.

