Іноуе та Дохені пройшли процедуру зважування

Наоя Іноуе та Ті Джей Дохені

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі, 31-річний японець Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) та 37-річний ірландець Ті Джей Дохені (26-4, 20 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

За результатами зважування вага Іноуе становить 55,3 кг, а Дохені — 55,1 кг. Бій відбудеться 03 вересня у Токіо, Японія.

Нагадаємо, Іноуе в останньому поєдинку нокаутував Луїса Нері (35-1, 27 КО) та вперше захистив титул абсолютного чемпіона світу. Завдяки цій перемозі японець очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) від журналу The Ring.

Водночас Дохені 6 червня нокаутував Бріла Байогоса.