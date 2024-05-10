Іноуе очолив рейтинг The Ring, Усик зберіг позицію
— 10 травня, 08:06
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі, японець Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO, українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) зберіг третє місце.
Новий рейтинг опублікував журнал The Ring.
На другу сходинку опустився чемпіон WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО).
Рейтинг P4P від The Ring
- (2) Наоя Іноуе
- (1) Теренс Кроуфорд
- (3) Олександр Усик
- (4) Сауль Альварес
- (5) Артур Бетербієв
- (6) Дмитро Бівол
- (7) Еррол Спенс
- (8) Джервонта Девіс
- (9) Джессі Родрігес
- (10) Дзунто Накатані
Нагадаємо, Іноуе у власному останньому поєдинку нокаутував Луїса Нері (35-1, 27 КО) та захистив титул абсолютного чемпіона світу.
Ми писали, що Усик завершив заняття в тренувальному таборі напередодні бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).