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Іноуе очолив рейтинг The Ring, Усик зберіг позицію

— 10 травня, 08:06
Іноуе очолив рейтинг The Ring, Усик зберіг позицію

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі, японець Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO, українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) зберіг третє місце.

Новий рейтинг опублікував журнал The Ring.

На другу сходинку опустився чемпіон WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО).

Рейтинг P4P від The Ring

  1. (2) Наоя Іноуе
  2. (1) Теренс Кроуфорд
  3. (3) Олександр Усик
  4. (4) Сауль Альварес
  5. (5) Артур Бетербієв
  6. (6) Дмитро Бівол
  7. (7) Еррол Спенс
  8. (8) Джервонта Девіс
  9. (9) Джессі Родрігес
  10. (10) Дзунто Накатані

Нагадаємо, Іноуе у власному останньому поєдинку нокаутував Луїса Нері (35-1, 27 КО) та захистив титул абсолютного чемпіона світу.

Ми писали, що Усик завершив заняття в тренувальному таборі напередодні бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

The Ring Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе

The Ring

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