Хргович – про реванш з Дюбуа: Я його просто знищу

Чемпіон IBF у гевівейті Філіп Хргович (21-1, 16 КО) впевнений у своїй перемозі над володарем титулу WBO Даніелю Дюбуа (24-3, 23 КО) у їх потенційному реванші.

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

"Реванш з Дюбуа – це бій, якого я хочу найбільше, тому що він єдиний, хто мене переміг. Але я вважаю, що тоді був не в найкращому стані. Я хворів, мав травми, розсічення над обома очима, а він ще й бив мене головою. Я недооцінив його. Думаю, я просто був не готовий до того поєдинку належним чином, тому й програв. Але я впевнений, що можу його перемогти. Звісно, я також хочу об'єднати чемпіонські пояси, а він володіє одним із них. Тому саме цього бою я хочу найбільше", – сказав хорват.

Хргович пояснив поразку у їх першому протистоянні.

"Думаю, я його просто знищу. Чесно кажучи... Навіть у нашому першому бою, коли я, як уже казав, хворів... За сім днів до поєдинку мені було настільки погано, що я не міг навіть ходити й лежав у ліжку. До того ж я отримав розсічення під час спарингів, через що пропустив кілька тижнів підготовки. Усе пішло шкереберть. Я недооцінив його, думав, що на мене чекає легкий вечір. А вже з першого раунду мав глибокі розсічення над обома очима, і кров постійно потрапляла мені в очі. Але навіть за таких умов я вигравав більшість раундів і завдавав йому кількох дуже потужних ударів. А тепер уявіть, що буде, якщо я підійду до бою здоровим, повністю сконцентрованим і зосередженим на супернику. Думаю, я його просто знищу", – підсумував Хргович.

У ніч із 17-го на 18-те жовтня Даніель легко нокаутував Фабіо Вордлі у реванші в Лондоні. Після закінчення поєдинку на ринг підійнявся Хргович та кинув виклик 29-річному британцю.

Нагадаємо, що Дюбуа та Хргович вже виходили в один ринг. 1 червня 2024 року "Динаміт" завоював титул тимчасового чемпіона IBF у важкій вазі після того, як у 8-му раунді рефері зупинив двобій через два розсічення хорватського боксера.