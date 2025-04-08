Зіркові британці, але не Дюбуа: названі потенційні суперники Хрговича

Хорват Філіп Хргович (18-1, 14 КО) може вийти на ринг проти Ділліана Вайта (30-3, 20 КО) або Мозеса Ітауми (11-0, 9 КО).

Про це повідомляє Boxing News 24/7

Промоутер Френк Воррен та його компанія Queensberry Promotions готові розглянути такий варіант майбутнього бою для Хрговича.

Кілька днів тому 32-річний Філіп переміг рішенням суддів Джо Джойса. Хргович після тріумфу викликав на бій Даніеля Дюбуа.

Зазначимо, що початково проти Джо Джойса мав вийти саме Ділліан Вайт, але отримав серйозну травму пальця.