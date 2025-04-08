Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Зіркові британці, але не Дюбуа: названі потенційні суперники Хрговича

Руслан Травкін — 8 квітня 2025, 06:11
Зіркові британці, але не Дюбуа: названі потенційні суперники Хрговича
Філіп Хргович
Скриншот

Хорват Філіп Хргович (18-1, 14 КО) може вийти на ринг проти Ділліана Вайта (30-3, 20 КО) або Мозеса Ітауми (11-0, 9 КО).

Про це повідомляє Boxing News 24/7

Промоутер Френк Воррен та його компанія Queensberry Promotions готові розглянути такий варіант майбутнього бою для Хрговича.

Кілька днів тому 32-річний Філіп переміг рішенням суддів Джо Джойса. Хргович після тріумфу викликав на бій Даніеля Дюбуа.

Зазначимо, що початково проти Джо Джойса мав вийти саме Ділліан Вайт, але отримав серйозну травму пальця. 

Ділліан Вайт Філіп Хргович Мозес Ітаума

Ділліан Вайт

Вайт зробив прогноз на потенційний бій Дюбуа – Чісора
Тренер Вайта назвав головний козир Усика
Відомий тренер пояснив, чому Чісора був найскладнішим суперником для Усика
Я дуже чекав на бій: Джойс – про зняття Вайта
Іменитий хорват замість Вайта вийде на ринг проти Джойса

Останні новини