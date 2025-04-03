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Він повільний, як туман: Хргович – про бій з Джойсом

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 20:38
Він повільний, як туман: Хргович – про бій з Джойсом
Філіп Хргович
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Хорватський надважковаговик Філіп Хргович (17-1, 14 КО) назвав слабкі сторони британця Джо Джойса (16-3, 15 KO).

Цитує боксера vRINGe.

"Він повільний, як туман. Твоє наступне прізвисько може бути "Туман": Джо "Туман" Джойс… Він дуже повільний. Я не знаю, як він збирається мене нокаутувати. Але, слухайте, подивимося в суботу. Він хороший боєць, смілива людина, і я теж. Це точно буде гарний бій.

Я прийняв бій, маючи всього кілька тижнів на підготовку. Але я вже перебував у гарній формі, тому і прийняв цей виклик. Я думаю, для мене це хороша можливість, і сподіваюся, що ця перемога поверне мене на вершину. Я з нетерпінням чекаю перемоги в суботу, нокаутую його і повернуся на вершину. Мотивація, звісно, ​​велика. Як сказав Френк Воррен, той, хто програє, опиниться в дуже поганому становищі. Я не хочу програвати", - розповів Хргович.

 Хргович у травні минулого року достроково поступився Даніелю Дюбуа.

У своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Джо Джойс Філіп Хргович

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