Він повільний, як туман: Хргович – про бій з Джойсом
Хорватський надважковаговик Філіп Хргович (17-1, 14 КО) назвав слабкі сторони британця Джо Джойса (16-3, 15 KO).
Цитує боксера vRINGe.
"Він повільний, як туман. Твоє наступне прізвисько може бути "Туман": Джо "Туман" Джойс… Він дуже повільний. Я не знаю, як він збирається мене нокаутувати. Але, слухайте, подивимося в суботу. Він хороший боєць, смілива людина, і я теж. Це точно буде гарний бій.
Я прийняв бій, маючи всього кілька тижнів на підготовку. Але я вже перебував у гарній формі, тому і прийняв цей виклик. Я думаю, для мене це хороша можливість, і сподіваюся, що ця перемога поверне мене на вершину. Я з нетерпінням чекаю перемоги в суботу, нокаутую його і повернуся на вершину. Мотивація, звісно, велика. Як сказав Френк Воррен, той, хто програє, опиниться в дуже поганому становищі. Я не хочу програвати", - розповів Хргович.
Хргович у травні минулого року достроково поступився Даніелю Дюбуа.
У своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.