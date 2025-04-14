Хргович: Я прийму бій проти Ітауми

Хорват Філіп Хргович (18-1, 14 КО) готовий перевірити хоробрість 20-річного британського надважковаговика Мозеса Ітауми (11-0, 9 KO).

Цитує боксера Ring Magazine.

"Одна сторона – це майстерність, інша – це серце і підборіддя. Він, безумовно, виконував чудову роботу до цього моменту, але просто подивіться на Джареда Андерсона... він виглядав добре, доки... Я прийму цей бій. Він ще молодий, і вони повинні бути обережними, підбираючи його суперників, не кидайте його занадто рано в важкі бої. Ми побачимо, чи буде у нього серце воїна", – розповів Хргович.

Нагадаємо, за підсумками 10 раундів Хргович здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Джо Джойсом. Після бою Філіп також заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.

Мозес у грудні захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.