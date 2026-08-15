Хргович – про бій з Ітаумою: Боксерський світ списує мене з рахунків

Хорватський надважковаговик Філіп Хргович (20-1, 15 КО) вважає, що він має перевагу в досвіді перед британським проспектом Мозесом Ітаумоу (14-0, 12 КО).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Я знаю, що боксерський світ списує мене з рахунків у цьому бою, ніби він новий Майк Тайсон, молодий хлопець, молодий руйнівник, але я вірю в себе, і це найбільший бій у моєму житті, і він відбувся у потрібний момент. Мені лише 34 роки, у мене багато досвіду, багато енергії, багато сили, багато всього. Тож я задоволений цим поєдинком і я його поб'ю. Вони дуже його розхвалюють. У нього точно є талант і чудові якості, він потужний панчер і швидкий надважковаговик, але, на мою думку, це набагато більше, ніж він заслуговує", – сказав хорватський боксер.

Також Хргович розповів про перевагу в досвіді над Ітаумою та про те, як це допомагає йому в цьому бою.

"Я навчився не здаватися у важкі моменти, давати здачу та витримувати все на своєму шляху до перемоги. У мене був непростий шлях поза рингом, а в рингу – купа важких боїв, викликів і виснажливих раундів. Це робить тебе сильнішим як особистість, гартує волю. Це зробило мене зовсім іншим, ніж він. Мені здається, якщо порівнювати з моєю кар'єрою, йому все подали на блюдечку, і це зовсім інша історія. Його фінти зі мною не пройдуть. На всі ці його фінти з показними ухилами вниз, вниз я просто пробиватиму йому джеб прямо в обличчя... А якщо він піде з лівої, я відійду назад і бум – контрудар. Правий прямий, лівий хук, а де-не-де я взагалі спеціально промахнуся правим, щоб одразу зарядити з лівої – і на добраніч", – підсумував Хргович.

Їх бій відбудеться 29 серпня "O2 Arena" в Лондоні.

На кону стоятиме чемпіонський титул IBF. Переможець потім зобов'язаний буде побитись із Френком Санчесом, який є обов'язковим претендентом.