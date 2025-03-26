Я дуже сильно хотів у туалет: Льюїс пригадав свій нокаут за 95 секунд над зірковим поляком

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) пригадав свій бій проти поляка Анджея Голоти (41-11-1, 33 КО). У жовтні 1997 він за 95 секунд нокаутував опонента. Леннокс зізнався, що зробив це через те, що сильно крутило живіт, і він хотів у туалет.

Про це Льюїс зізнався для The Ring.

"Моя мама завжди готувала мені обід перед боєм, і цього разу вона приготувала їжу з різними спеціями. Мені стало некомфортно, ніби мій живіт якось дивно ворушиться, тому я сказав: "Мамо, а ти який перець використовувала?". Вона каже: "О, я не могла знайти шотландський перець, тому я використав інший, хабанеро". Я не знав, що робити: туалет чи йти на ринг. Але я пішов на бій. Я сказав собі: "Краще мені швидше позбутися його, щоб я міг піти в туалет". Я вийшов на ринг. Він якось дивно подивився на мене. Я подумав: "На кого ти дивишся?". Це мене нервувало, як і перець. Я кинувся на нього, кинув кілька комбінацій, і він не втримався", – сказав Льюїс.

Поляк до бою з Ленноксом мав рекорд 28-2, але останні два поєдинки програв ексчемпіону світу Ріддіку Боу дискваліфікацією за удари нижче пояса.

Нагадаємо, раніше Льюїс оцінив шанси Даніеля Дюбуа здолати Джозефа Паркера, якщо бій між ними все таки відбудеться.