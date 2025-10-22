Паркер пояснив, чому не став чекати на бій з Усиком

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер прокоментував своє рішення прийняти бій з Фабіо Вордлі, а не чекати на згоду Олександра Усика.

Слова австралійця наводить Boxing Scene.

"Все завершитись тим, що Усик обере когось іншого, а я хотів битись. Я тренуюсь із березня, тому хотів провести бій або влітку, або у жовтні – тепер у мене є ціль.

Кар'єра Вордлі – це дещо особливе, хлопець не виступав у аматорах. Погодьтесь, почати з такого й вийти на рівень – це вартує захоплення", – розповів Паркер.

Нагадаємо, поєдинок Джозефа та Фабіо відбудеться 25 жовтня у Лондоні на О2 Арені. Переможець бою стане претендентом на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Раніше промоутер Едді Гірн також дав прогноз на бій між Паркером та Вордлі.