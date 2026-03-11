Хейні близький до поєдинку з Ромеро

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) заявив, що близький до угоди про бій з володарем поясу WBA Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

Його слова передає Boxing News 24.

"Я не можу сказати, що це вже вирішено. Ми працюємо над цим. Я думаю, що дуже ймовірно бій відбудеться.

Думаю, це гарний поєдинок для боксу. У нього дуже незручний стиль, і саме це ускладнює суперникам його перемогти, і саме це ми бачили. Раян (Гарсія — прим.) мав великі проблеми з ним, бо не знав, як підлаштуватися під його незручність.

Це бій, де я виходжу і отримую задоволення, а також показую, наскільки я хороший. З таким суперником, як "Роллі", я можу продемонструвати набагато більше зі свого арсеналу. Я можу використати більше інструментів і дійсно розкритися у бою", – сказав Хейні.