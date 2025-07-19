Хей: Перша поразка Усика від Дюбуа стане однією з найвеличніших перемог в історії британського боксу

На думку легендарного Девіда Хея, перемога Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Олександром Усиком (23-0, 14 КО) буде однією з найбільших в історії британського боксу.

Слова 44-річного британця наводить The Sun.

Статус потенційної перемоги Дюбуа підвищує той факт, що український чемпіон залишається непереможним на професійному рівні. А тому перша поразка Олександра може зробити цей поєдинок особливим.

" Це була б одна з найкращих перемог на папері та в реальності. Хоча, якщо Усик вийде і його розтопчуть, чи розтопчуть його тому, що Дюбуа набагато кращий? Чи це тому, що йому зараз 38, і цього не сталося б, коли йому було 32, 33?", – сказав Хей.

Британський колишній чемпіон вважає, що Усик перебуває у тому віці, коли він може програти менш досвідченому супернику через фактор тіла.

"Кожен боксер досягає стадії, коли йому здається, що він має все, що колись мав, але ти не знаєш цього, поки не вийдеш на ринг під прожекторами. Кожен великий боєць, Рой Джонс, Шугар Шейн Мослі, Мухаммед Алі, кожен великий боєць може дійти від того, щоб бути найвеличнішим усіх часів, до того, щоб програти комусь, хто набагато менш досвідчений або навіть технічно обдарований, через фізичну сторону. Ви можете мати всі навички у світі, але якщо у вас немає машини, тіла, щоб їх реалізувати, настає переломний момент, і я думаю, що ми наближаємося до переломного моменту Усика. Можливо, ти зможеш витримати ще один бій, можливо, два. Я не знаю, але він провів уже десять таких боїв, тому що наступне покоління стає більшим і сильнішим, молодшим і досвідченішим. Так коли ж настане той момент, коли його фізичні здібності не зможуть встигати за його технічним боксерським розумом?".

Девід Хей розуміє, що, незважаючи на більш молодший вік, Даніель Дюбуа все одно не вважається фаворитом. Але він вірить, що його земляк створить сенсацію.

"Він великий андердог у цьому бою. Немає жодної причини, чому він не повинен бути андердогом. Я просто думаю, що все готово для його блискучого виступу, і якщо у Дюбуа і є шанс стати абсолютним чемпіоном, то це суботній вечір. Він повинен бути готовий, підійти ближче до Усика. Подивитись бій Дерека Чісори, щоб зрозуміти, що робити, коли ти підходиш ближче. Грубо і жорстко, штовхати його, навіть якщо вам доведеться втратити пару очок через те, що ви б'єте його в потилицю або по ниркам, що б це не було, це питання життя і смерті, і ви повинні знайти спосіб перемогти".

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться сьогодні, 19 липня, на лондонському "Вемблі".

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Раніше Девід Хей висловив думку, що Олександру Усику доведеться провести бій усього життя, щоб перемогти Даніеля Дюбуа.