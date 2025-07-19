Хей: Усику доведеться провести бій свого життя проти Дюбуа

Легенда боксу Девід Хей висловив думку, що бій проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) буде для Олександра Усика (23-0, 14 КО) чи не найбільш важливим у кар'єрі.

Слова 44-річного британця наводить The Sun.

Хей поставив під сумнів можливість українського чемпіона підготуватися до майбутнього поєдинку так, як він робив це раніше. Британець акцентував увагу на віці Олександра.

"Чи буде Усик готуватися до цього бою так, ніби це найважчий бій у його житті? Чи буде він готуватися до цього бою так само наполегливо, як він готувався до боїв Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа? Можливо, але скільки разів можна проводити тренувальні збори? Скільки разів ви можете провести 12-раундовий тренувальний табір з усіма спарингами і травмами, які з цим пов'язані? Йому 38 років. Багато аматорських боїв, міжнародні олімпіади високого рівня, титули чемпіона світу. Він був там, бачив це, робив це, тож на певному етапі ви підходите до колодязя, і він не такий повний, як це було раніше. У нього були ці чотири масивні об'єднавчі бої з Ф'юрі та Джошуа", – сказав Хей.

Девід вважає, що, незважаючи на проведені поєдинки з Ф'юрі та Джошуа, саме зустріч з Дюбуа буде визначальною для Усика, який наближається до завершення кар'єри.

"Я думаю, що Усику доведеться провести бій свого життя, якщо вийде правильна версія Дюбуа, яку ми бачили в його останньому бою, виступі проти Ей Джея. Він дотримувався свого ігрового плану, робив те, що потрібно, і зміг виграти бій".

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться сьогодні, 19 липня, на лондонському "Вемблі".

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Раніше Девід Хей сказав, чого має уникати і що має зробити Даніель Дюбуа заради перемоги над Олександром Усиком.