Мунгуя: Хочу зустрітися з Плантом або Берлангою
Top Rank
Чемпіон WBC Silver у другій середній вазі мексиканець Хайме Мунгуя (44−1, 35 КО) після перемоги над уродженцем Вірменії Еріком Базіняном (32−1−1, 23 КО) назвав своїх наступних суперників.
Про це боксер розповів після бою.
"Це був бій, який я повинен був провести з розумом. Базінян сильний, він сильно б'є. Тому довелося його розбити й бути обережним.
Наступного року я хотів би зустрітися з Калебом Плантом або Едгаром Берлангою", – заявив Мунгуя.
Напередодні Калеб Плант (23-2, 14 КО) переміг Тревора Маккамбі (28-1, 21 KO) та став тимчасовим чемпіоном WBA у другій середній вазі.
Берланга у 12-раундовому поєдинку поступився мексиканцю Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO).