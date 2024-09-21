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Мунгуя: Хочу зустрітися з Плантом або Берлангою

Олександр Булава — 21 вересня, 15:29
Мунгуя: Хочу зустрітися з Плантом або Берлангою
Top Rank

Чемпіон WBC Silver у другій середній вазі мексиканець Хайме Мунгуя (44−1, 35 КО) після перемоги над уродженцем Вірменії Еріком Базіняном (32−1−1, 23 КО) назвав своїх наступних суперників.

Про це боксер розповів після бою.

"Це був бій, який я повинен був провести з розумом. Базінян сильний, він сильно б'є. Тому довелося його розбити й бути обережним.

Наступного року я хотів би зустрітися з Калебом Плантом або Едгаром Берлангою", – заявив Мунгуя.

Напередодні Калеб Плант (23-2, 14 КО) переміг Тревора Маккамбі (28-1, 21 KO) та став тимчасовим чемпіоном WBA у другій середній вазі.

Берланга у 12-раундовому поєдинку поступився мексиканцю Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO).

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