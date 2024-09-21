Він повернувся: Мунгуя ефектно нокаутував Базіняна в 10 раунді

Чемпіон WBC Silver у другій середній вазі мексиканець Хайме Мунгія (44−1, 35 КО) здобув перемогу над уродженцем Вірменії Еріком Базіняном (32−1−1, 23 КО), який представляє Канаду.

Бій достроково завершився у 10-му раунді. Мексиканець завдав супернику серію потужних ударів, після яких Базінян впав та не зміг піднятися. Рефері зафіксував поразку технічним нокаутом.

Огляд бою

Нагадаємо, Мунгуя у травні поступився своєму земляку Саулю Альверасу одноголосним рішенням суддів.