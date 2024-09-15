Плант нокаутував Маккамбі та став тимчасовим чемпіоном світу

Американець Калеб Плант (23-2, 14 КО) переміг земляка Тревора Маккамбі (28-1, 21 KO) та став тимчасовим чемпіоном WBA у другій середній вазі (76,2 кг).

Бій відбувся на арені T-Mobile Arena у Лас-Вегасі та достроково завершився у 9-му раунді – Маккамбі перестав реагувати на удари Планта, у зв'язку з чим рефері прийняв рішення достроково завершити поєдинок.

Зазначимо, що Калеб не уникнув труднощів у бою, зокрема у 4-му раунді він побував у нокдауні, але зміг продовжити поєдинок.

Для Планта – це перша перемога з жовтня 2022 року, коли він нокаутував Ентоні Діррелла.

Огляд бою

Нагадаємо, у головному поєдинку вечора чемпіон WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) переміг Едгара Берлангу (23-0, 17 KO).