Відомого мексиканського боксера спіймали на допінгу

Мексиканський боксер другої середньої ваги Хайме Мунгія (45-2, 35 КО) здав позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Проба А, яка була взята у боксера після перемоги над французом Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO), показала несприятливий аналітичний результат екзогенного походження метаболітів тестостерону.

Мунгуя має 10 днів, щоб подати запит на аналіз проби В. Якщо вона також буде позитивною, то загрожує дискваліфікація, а результат його перемоги за рішенням суддів може бути скасований.

Нагадаємо, Мунгуя взяв реванш у француза Бруно Сураса (26-1-2, 5 КО). Бій відбувся 4 травня в андеркарді поєдинку Сауля Альвереса та Вільяма Скалла.