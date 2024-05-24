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Абдураімов з перемоги розпочав кваліфікаційний турнір на Олімпіаду-2024

Олександр Булава — 24 травня, 12:23
Абдураімов з перемоги розпочав кваліфікаційний турнір на Олімпіаду-2024

Український боксер Айдер Абдураімов успішно розпочав другий світовий кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

У першому поєдинку українець впевнено переміг Йоеля Фіноля із Венесуели, який є срібним призером Олімпіади в Ріо-2016.

У суботу, 25 травня, свій стартовий поєдинок проведе ще один українець Дмитро Замотаєв (51 кг). Початок о 14:30 за київським часом.

На турнірі розіграється від 25 до 28 перепусток на Олімпіаду в чоловіків та від 20 до 23 у жінок.

Змагання триватимуть до 2 червня.

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