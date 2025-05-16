Визначився наступний суперник Харциза

Український боксер легкої ваги Ярослав Харциз (6-0, 5 КО) наступний бій проведе 7 червня.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Суперником 27-річного українця буде представник Казахстану Дастан Садуули (12-2, 12 KO).

Поєдинок відбудеться у Києві у Палаці Спорту. Вечір боксу очолить реванш чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі Яніса Куриленка (13-1, 8 КО) з Андрієм Боришпольцем (10-3, 4 КО).

Нагадаємо, Харциз у березні нокаутував аргентинця Ронана Нахуела Санчеса.