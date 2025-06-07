Захарєєв здобув дострокову перемогу над Харцизом

Наймолодший чемпіон світу серед аматорів в історії України Юрій Захарєєв (2-0, 0 KO) здобув свою другу перемогу на професійному ринзі, здолавши учасника Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Харциза (6-1,5 КО).

Українець тричі відправив у нокдаун суперника – у другому, третьому та четвертому раунді. Після цього рефері зупинив побиття, зафіксувавши дострокову перемогу Юрія.

"Це всього лише моя робота. Хочу сказати дякую всім, хто прийшов мене підтримати, рідним та близьким. Також хочу подякувати своєму супернику. Професійних перемог йому надалі", – прокоментував перемогу Захарєєв.

Бій, що складався з 6 раундів, проходив в межах вечору боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та BFL.pro. Головною подією івенту стане поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі між Янісом Куриленком (13-1, 8 KO) та Андрієм Боришпольцем (11-3, 4 KO).