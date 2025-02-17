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Визначився наступний суперник Харциза

17 лютого 2025, 20:24
Визначився наступний суперник Харциза
ФБУ

Український боксер легкої ваги Ярослав Харциз (5-0, 4 КО) наступний бій проведе 1 березня.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Суперником 27-річного українця буде аргентинець Ронан Нахуел Санчес (6-4-1, 3 КО). Поєдинок відбудеться у Києві на майданчику Stereo Plaza.

Нагадаємо, Харциз у вересні минулого року технічним нокаутом переміг аргентинця Алана Веласкеса. Санчес востаннє виходив на ринг у лютому 2024 року, коли поступився британцю Джеку Лімонду.

Ярослав Харциз

Ярослав Харциз

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