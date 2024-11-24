Масова бійка на полі: матч Чемпіоншипу закінчився скандалом
Перший тайм матчу між Шефілдом та Ковентрі завершився бійкою.
На 44-й хвилині Аніл Ахмедходжич став жертвою фолу нападника Нормана Бассетта. Гравець, що став автором одного з голів у грі, вчепився в суперника і навіть схопив його за шию, лежачи на газоні.
Ахмедходжич відповів різко – підвівся й штовхнув опонента. Це спричинило масову сутичку за участі гравців обох команд.
Серед найбільш активних учасників бійки був Віннісіус Соуза, який влетів у захисника Мілана ван Евіка. Але бразилець дивом уникнув покарання.
Після завершення інциденту арбітр вилучив Ахмедходжича за агресивну поведінку, а Бассетт отримав лише жовту картку, незважаючи на свої провокації.
Зазначимо, що сам матч завершився внічию із рахунком 2:2.