Це взагалі нерозумно та неправильно: український тренер назвав боксера, якого варто уникати Кличку

Станіслав Григорук відреагував на чутки про можливе повернення на ринг Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Його слова передає vRINGe.

З'являлась інформація про потенційний бій українця із чемпіоном світу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО). Український тренер вважає, що "Доктор Сталевий Молот" не повинен битися з непереможеним німцем.

"Я вважаю, що це все порожні розмови. Можливо, він вийде на ринг. Але не проти такого суперника. А якщо вийде проти сильного суперника, то це буде помилка. Бій із Кабаєлом? Ну… Я вважаю, що вихід Кличка на цей поєдинок – це не просто помилка… Це взагалі нерозумно та неправильно. Я думаю, що він пішов. І годі вже говорити про Кличка, про якісь повернення. 50 років – це все-таки солідний вік. Мені зараз 43, і я відчуваю, що відновлююся вже не так, як раніше. А що вже казати про 50? До того ж, попрацювати в парах чотири раунди з кимось – це одне. А вийти на 12-раундовий бій і пройти повноцінну підготовку – зовсім інше. У такому віці можна травмуватися будь-якої миті: можуть порватися зв'язки чи статися будь-що інше. Це вже історія, яку треба просто перегорнути й більше до неї не повертатися", – сказав Григорук.

Зазначимо, що Володимир Кличко востаннє виходив на ринг у квітні 2017 року. Тоді він технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.

"Доктор Сталевий Молот" раніше неодноразово заявляв, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в "королівському" дивізіоні. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера в 45-річному віці.

Нагадаємо, що напередодні раптово померла колишня наречена Володимира Кличка. Їй було лише 36 років.