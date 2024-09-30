Гірн: Я б із задоволенням привів Тейлора у Matchroom
Голова "Matchroom" Едді Гірн розповів, що хотів би співпрацювати з колишнім абсолютним чемпіоном Джошем Тейлором (19-2, 13 КО).
Про це він заявив для YouTube-каналу "IFL TV".
"Ми говорили з ним із цього приводу. Мені дуже подобається Джош. Це має спрацювати для всіх, і нас у тому числі. Очевидно, що він звик заробляти багато грошей, і, на мою думку, тут йому доведеться трохи перебудуватися, просто щоб знову набрати обертів.
Зрозуміло, що спочатку не буде йтися про бій проти Ліама Паро або трилогії з Джеком Кеттероллом.
Є не лише великі арени, а й велика сцена. Це має влаштувати всіх, насамперед фінансово, але я б із задоволенням привів Джоша до нас у Matchroom. Якщо нам не вдасться знайти спільний знаменник, він може пошукати щось інше. Він хороший боєць, і я, як і раніше, вважаю, що він ще багато на що здатний", – заявив Гірн.
Зазначимо, що "Matchroom Boxing" – це промоутерська компанія, яка є частиною Matchroom Sport і спеціалізується на організації боксерських поєдинків та кар'єрному менеджменті професійних боксерів. Компанія була заснована Баррі Гірном і зараз управляється його сином Едді Гірном.
Нагадаємо, нещодавно британський боксер першої напівсередньої ваги Джек Кеттеролл (29-1, 13 КО) переміг земляка Тейлора (19-2, 13 КО).
Бій пройшов усю дистанцію. Всі три судді одноголосно віддали перемогу Кеттероллу — двічі по 117:111 та 116:113.