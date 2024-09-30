Гірн: Я б із задоволенням привів Тейлора у Matchroom

Голова "Matchroom" Едді Гірн розповів, що хотів би співпрацювати з колишнім абсолютним чемпіоном Джошем Тейлором (19-2, 13 КО).

Про це він заявив для YouTube-каналу "IFL TV".

"Ми говорили з ним із цього приводу. Мені дуже подобається Джош. Це має спрацювати для всіх, і нас у тому числі. Очевидно, що він звик заробляти багато грошей, і, на мою думку, тут йому доведеться трохи перебудуватися, просто щоб знову набрати обертів.

Зрозуміло, що спочатку не буде йтися про бій проти Ліама Паро або трилогії з Джеком Кеттероллом.

Є не лише великі арени, а й велика сцена. Це має влаштувати всіх, насамперед фінансово, але я б із задоволенням привів Джоша до нас у Matchroom. Якщо нам не вдасться знайти спільний знаменник, він може пошукати щось інше. Він хороший боєць, і я, як і раніше, вважаю, що він ще багато на що здатний", – заявив Гірн.