Британська рубка: Кеттерол побив Тейлора у реванші

Британський боксер першої напівсередньої ваги Джек Кеттеролл (29-1, 13 КО) переміг земляка Джош Тейлор (19-2, 13 КО).

Бій пройшов усю дистанцію. Всі три судді одноголосно віддали перемогу Кеттероллу — двічі по 117:111 та 116:113.

Це був другий поєдинок між цими бійцями. У першому, який відбувся в лютому 2022 року, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Тейлор, але багато хто не погодився з результатом.

Протистояння британців може завершитися трилогією, адже Тейлор запропонував Джеку провести третій, вирішальний бій.