Давай просто зробимо це: Гірн закликав Ф'юрі прийняти бій з Джошуа

Промоутер Едді Гірн, який представляє ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, закликав Тайсона Ф'юрі прийняти бій з Ей Джеєм.

Цитує промоутера Sky Sports.

Напередодні Тайсон здивував своєю формою після завершення кар'єри.

"Мені здається, Тайсон Ф'юрі трохи дражнить нас? Я маю на увазі, що ми бачимо його лише в Instagram, це він. Навіть сьогодні я вийшов з пресконференції, зайшов у Instagram, він там боксує 12 раундів. Чому він це робить? Ти навмисно граєшся із нашими почуттями чи ти повертаєшся? Просто дай нам знати. Звільни нас від наших страждань", – розповів він.

Гірн зазначив, що потенційний бій між двома легендами британського боксу може відбутися не раніше вересня.

"Ей Джею треба зробити невелику операцію на лікті. Він повернеться після вересня. Давай просто зробимо це.

Коли ми говоримо про великі бої, цей поєдинок – найбільший бій не лише у британському боксі, а й у світовому боксі, безумовно. І я просто відчуваю, що настав час. Це саме той момент. Ми покладаємося на Тайсона Ф'юрі. Ми готові до гри, але, очевидно, він має почуватися комфортно. Він має бути готовий до цього. Він конкурентоспроможний, і я просто знаю, що у своїх думках він хоче "потанцювати" з Ентоні Джошуа. Тож струси пил зі своїх черевиків і давай зробимо це. Чесно кажучи, потрібен лише один телефонний дзвінок", – заявив Гірн.

Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика Тайсон заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.