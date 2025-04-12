Усі хочуть цього поєдинку: Гірн – про рішення WBC зобов’язати Шакура провести захист титулу

Промоутер Едді Гірн відреагував на рішення Світової боксерської ради (WBC) зобов’язати чемпіона в легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) провести бій проти мексиканського тимчасового чемпіона організації Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO).

Про це промоутер розповів у коментарі DAZN Boxing.

"WBC зараз веде переговори про бій Шакура з Сепедою. Ми говорили з Еріком Гомесом, Оскаром Де Ла Хоєю та командою Golden Boy. Усі хочуть цього поєдинку. Це ідеальний бій для всіх. Подивимося, чи зможемо ми домовитися з DAZN і зробити великий поєдинок влітку. Це приголомшливий бій між двома фантастичними бійцями. Ми вважаємо Шакура Стівенсона найкращим легковаговиком у світі, і я думаю, що бій з таким хлопцем, як Сепеда, справді може це довести. Проведіть цей бій, а потім займіться "Танком", – розповів Гірн.

Сторонам надали 30 днів на переговори. У випадку, якщо угоду не буде укладено до 6 травня, то будуть оголошені промоутерські торги.

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титулу чемпіона WBC у легкій вазі.