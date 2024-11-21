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Гірн назвав дату повернення Джошуа в ринг

Олексій Мурзак — 21 листопада 2024, 20:34
Гірн назвав дату повернення Джошуа в ринг
Ентоні Джошуа
Getty Images

Британський супертяж Ентоні Джошуа (25-4, 20 КО) проведе наступний поєдинок у травні або червні 2025 року.

Про це повідомив промоутер боксера Едді Гірн, слова якого наводить Вoxingnews24.

Ім'я суперника наразі невідоме і буде залежати від поєдинку Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) та Олександра Усика (22-0, 14 КО).

"Він проведе наступний поєдинок у травні або червні 2025 року, ім'я суперника невідоме і буде залежати від поєдинку Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Ентоні цікавить лише один поєдинок – з Тайсоном Ф'юрі. Якщо український боксер переможе Тайсона, то Джошуа залишиться без суперника.

Проблема в тому, що глядачі не захочуть дивитись на зустріч британців, які програли останні поєдинки. Якщо Тайсон Ф'юрі здолає Усика, то спробую організувати бій між переможцем та Джошуа", – заявив Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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