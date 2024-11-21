Гірн назвав дату повернення Джошуа в ринг

Британський супертяж Ентоні Джошуа (25-4, 20 КО) проведе наступний поєдинок у травні або червні 2025 року.

Про це повідомив промоутер боксера Едді Гірн, слова якого наводить Вoxingnews24.

Ім'я суперника наразі невідоме і буде залежати від поєдинку Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) та Олександра Усика (22-0, 14 КО).

"Він проведе наступний поєдинок у травні або червні 2025 року, ім'я суперника невідоме і буде залежати від поєдинку Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Ентоні цікавить лише один поєдинок – з Тайсоном Ф'юрі. Якщо український боксер переможе Тайсона, то Джошуа залишиться без суперника.

Проблема в тому, що глядачі не захочуть дивитись на зустріч британців, які програли останні поєдинки. Якщо Тайсон Ф'юрі здолає Усика, то спробую організувати бій між переможцем та Джошуа", – заявив Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.