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Гірн анонсував дату найближчого бою Джошуа

Олександр Булава — 11 грудня 2024, 17:51
Гірн анонсував дату найближчого бою Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, що британець може повернутися наприкінці весни чи на початку літа.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Він ще не тренується, та не повернеться до роботи не раніше січня, тому він планує битися в травні або червні. Його мета – Даніель Дюбуа. Якщо ви боєць і вас побили, ви хочете помститися за поразку.

Не думаю, що це зміниться, але багато залежить від бою Усика та Ф'юрі. Думаю, буде цікаво", – розповів Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Едді Гірн Ентоні Джошуа

Едді Гірн

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