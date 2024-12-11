Гірн анонсував дату найближчого бою Джошуа

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, що британець може повернутися наприкінці весни чи на початку літа.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Він ще не тренується, та не повернеться до роботи не раніше січня, тому він планує битися в травні або червні. Його мета – Даніель Дюбуа. Якщо ви боєць і вас побили, ви хочете помститися за поразку. Не думаю, що це зміниться, але багато залежить від бою Усика та Ф'юрі. Думаю, буде цікаво", – розповів Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.