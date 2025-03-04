Гірн склав список потенційних суперників Джошуа

Едді Гірн, промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), оцінив потенційних суперників свого клієнта.

Цитує промоутера talkSPORT.

"Даніель Дюбуа все ще [є фаворитом]. В ідеальному світі він бився б з Ф’юрі, якщо не з Дюбуа.

Є також Джозеф Паркер, який, на мою думку, був би чудовим боєм, є Агіт Кабаєл і Деонтей Вайлдер, очевидно, його високоповажність Туркі Аль аш-Шейх заявив, що він хотів би побачити цей бій.

Насправді зараз неминучі переговори з Ей Джеєм, щоб зафіксувати його суперника на літо", – розповів промоутер.