Гірн склав список потенційних суперників Джошуа
Едді Гірн, промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), оцінив потенційних суперників свого клієнта.
Цитує промоутера talkSPORT.
"Даніель Дюбуа все ще [є фаворитом]. В ідеальному світі він бився б з Ф’юрі, якщо не з Дюбуа.
Є також Джозеф Паркер, який, на мою думку, був би чудовим боєм, є Агіт Кабаєл і Деонтей Вайлдер, очевидно, його високоповажність Туркі Аль аш-Шейх заявив, що він хотів би побачити цей бій.
Насправді зараз неминучі переговори з Ей Джеєм, щоб зафіксувати його суперника на літо", – розповів промоутер.
Гірн висловив сумніви щодо проведення поєдинку з Мартіном Баколе, який нещодавно поступився Джозефу Паркеру нокаутом.
"Думаю, бій з Баколе ще можливий, але його, ймовірно, критикуватимуть, якщо він битиметься з Мартіном, тому це менш ймовірно", – сказав Гірн.
Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.