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Гірн склав список потенційних суперників Джошуа

Олександр Булава — 4 березня 2025, 19:45
Гірн склав список потенційних суперників Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Едді Гірн, промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), оцінив потенційних суперників свого клієнта.

Цитує промоутера talkSPORT.

"Даніель Дюбуа все ще [є фаворитом]. В ідеальному світі він бився б з Ф’юрі, якщо не з Дюбуа.

Є також Джозеф Паркер, який, на мою думку, був би чудовим боєм, є Агіт Кабаєл і Деонтей Вайлдер, очевидно, його високоповажність Туркі Аль аш-Шейх заявив, що він хотів би побачити цей бій.

Насправді зараз неминучі переговори з Ей Джеєм, щоб зафіксувати його суперника на літо", – розповів промоутер.

Гірн висловив сумніви щодо проведення поєдинку з Мартіном Баколе, який нещодавно поступився Джозефу Паркеру нокаутом.

"Думаю, бій з Баколе ще можливий, але його, ймовірно, критикуватимуть, якщо він битиметься з Мартіном, тому це менш ймовірно", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Едді Гірн Ентоні Джошуа

Едді Гірн

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