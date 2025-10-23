Джошуа може повернутися в ринг уже цього року – Гірн

Промоутер Едді Гірн розповів, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) може провести свій наступний поєдинок уже до кінця цього року.

Слова Гірна цитує Boxing News 24.

"Ймовірність 50 на 50, що Джошуа повернеться цього року з проміжним боєм. Якщо він виступить в андеркарді, це допоможе йому спокійно увійти в ритм поєдинків, що буде корисно для його кар’єри. У нас заплановані боксерські вечори 13 і 27 грудня. Ентоні тренується та готовий", – сказав Гірн.

Цікаво, що востаннє Джошуа боксував в андеркарді ще у 2015 році, адже зазвичай він виступає у головних боях вечора.

Раніше Ентоні прокоментував можливе повернення Тайсона Фʼюрі у ринг