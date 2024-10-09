Гірн: Джошуа хоче провести реванш із Дюбуа через гордість

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), розповів, що його клієнт хоче провести поєдинок-реванш із Даніелем Дюбуа через власну гордість.

Його слова передає The Independent.

"Моєю першою думкою після бою було, давайте просто розслабимося, можливо, почекаємо реваншу Ф’юрі проти Усика.

Реакція ЕйДжея була зовсім іншою. Очевидно, що з гордості ти завжди хочеш взяти матч-реванш – але це трохи неправильно. Це більше схоже на думки, а що буде, якщо Усик проти Ф’юрі не відбудеться? А якщо хтось постраждає? І навіть якщо це станеться, вони не збираються битися знову до липня-серпня.

Джошуа хоче завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі, і у нього є шанс завоювати його. Очевидно, що бій проти Дюбуа небезпечний, але якщо все залежатиме виключно від ЕйДжея, а так воно і буде зрештою, думаю, буде дуже важко відмовити його від реваншу", – сказав Гірн.