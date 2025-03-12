У нього не було жодного шансу: Гірн – про реванш Джошуа з Дюбуа

Промоутер Едді Гірн вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) прийняв правильне рішення не проводити бій-реванш з володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) 22 лютого.

Цитує промоутера Boxing Scene.

Гірн зазначив, що Джошуа не зміг би провести повноцінну підготовку до бою.

"І потім ти нічого не робиш місяць, і травма знову дає про себе знати. Ось чому, попри думку деяких, що він ухилився від бою 22 лютого. Насправді у нього не було жодного шансу бути готовим до цієї дати", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Даніель у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.