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У нього не було жодного шансу: Гірн – про реванш Джошуа з Дюбуа

Олександр Булава — 12 березня 2025, 22:55
У нього не було жодного шансу: Гірн – про реванш Джошуа з Дюбуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Промоутер Едді Гірн вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) прийняв правильне рішення не проводити бій-реванш з володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) 22 лютого.

Цитує промоутера Boxing Scene.

Гірн зазначив, що Джошуа не зміг би провести повноцінну підготовку до бою.

"І потім ти нічого не робиш місяць, і травма знову дає про себе знати. Ось чому, попри думку деяких, що він ухилився від бою 22 лютого. Насправді у нього не було жодного шансу бути готовим до цієї дати", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Даніель у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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