Для мене це бій на віки: Гірн підібрав суперника для Кроуфорда

Микола Дендак — 11 жовтня 2025, 22:20
Для мене це бій на віки: Гірн підібрав суперника для Кроуфорда
Відомий промоутер Едді Гірн хоче побачити бій, в якому зійдуться абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) та чемпіон за версіями IBF та WBA у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО).

Його слова передає TalkSPORT.

"Для мене це бій на віки, проти Кроуфорда. Але ми повинні довести свою спроможність – подивіться, Теренс битиметься з Еннісом, тільки якщо на кону стоятимуть великі гроші.
Тому що він знає, наскільки хороший Енніс, і він не збирається битися більше, якщо це не буде за великі гроші. Він повинен заслужити свій шанс проти Кроуфорда, але це бій через 9-12 місяців – три бої в перспективі", – сказав Гірн.

Раніше Едді Гірн заявив, що Джарон Енніс може посісти місце Теренса Кроуфорда у рейтингу P4P.

Нагадаємо, нещодавно Кроуфорд перебоксував Сауля Альвареса та став новим абсолютом у другій середній вазі. Завдяки цій перемозі американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Едді Гірн

