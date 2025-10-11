Гірн поділився очікуваннями від наступного поєдинку Джошуа

Відомий промоутер Едді Гірн поділився очікуваннями від наступного поєдинку Ентоні Джошуа та розповів про потенційний бій з Тайсоном Ф'юрі.

Функціонер поспілкувався з IFL TV.

"Якщо Ентоні повернеться в ринг до завершення цього року, то це навряд чи буде великий бій. Можливо, це буде боєць, про якого ви раніше не чули. Річ у тому, що коли справа дійде до поєдинку з Ф'юрі – ми зобов'язані його перемогти. Він просто не має права програти йому.

Бій може відбутись влітку або восени 2026 року. Потенційно навіть в Африці. У нас ще є варіант битись із Джейком Полом, але Ентоні хоче саме Ф'юрі", – розповів Гірн.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Раніше Едді Гірн заявив, що Ей-Джей хоче стати триразовим чемпіоном світу.