Гірн назвав умову організації бою Джошуа з Вайлдером

Промоутер Едді Гірн оцінив можливість проведення бою між Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO).

Цитує промоутера Boxing News 24/7.

"У центрі уваги залишається титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Очевидно, що Деніел Дюбуа битиметься з Джозефом Паркером 22 лютого. Ми будемо стежити за цим. Ми хотіли б битися з переможцем, але якщо це неможливо, нам потрібен суперник.

Агіт Кабаєл битиметься з Чжаном Чжилеєм у цьому карді. Мартін Баколе говорить про великий бій в Африці, але я думаю, що з комерційного погляду, після поразки Джошуа від Дюбуа, існує загроза бою з Деонтеєм Вайлдером.

Особисто я хотів би побачити, як Джошуа впорається з Баколе в Африці, у тому, що можна розрекламувати як щось на зразок "Грукіт у джунглях II". Що стосується Вайлдера, то кар'єра колишнього чемпіона WBC у важкій вазі перебуває в набагато гіршому становищі, ніж у Джошуа, оскільки Вайлдер зазнав двох поразок, друга з яких була неприємною поразкою нокаутом від Чжана.

Кілька років тому бій Джошуа та Вайлдера справді неможливо було б пропустити. Але сьогодні, він все залишається обов'язковим для перегляду", – розповів Гірн.