Часу дедалі менше: Гірн – про бій Джошуа до кінця року

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) оцінив можливість бою британця до кінця року.

Про це промоутер розповів у коментарі Boxing King Media.

"Зараз ми обговорюємо багато потенційних боїв і угод — деякі з них можуть передбачати розминочний бій цього року, а деякі ні. Але вже листопад, і зовсім скоро грудень, тож часу залишається дедалі менше, якщо ми справді плануємо вийти в ринг до кінця року.

Перевага такого бою в тому, що його можна організувати буквально за кілька тижнів. Не потрібно продавати квитки, проводити пресконференції чи знімати проморолики — усе це не має сенсу, адже поєдинок був би виключно для самого Ентоні.

Такий виступ допоміг би Джошуа повернутися до ритму, підтримати форму – і фізично, і психологічно. Це не обов'язковий крок, але можливість його проведення є. Щоправда, з кожним днем вона стає все менш реальною", – сказав Гірн.