Гірн: Ви побачите ще два-три бої Джоша
Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа, вважає, що у його клієнта є ще мінімум три поєдинки до завершення кар'єри.
Цитує промоутера Boxing News 24.
"У фінансовому плані ми заробляємо багато грошей, і кожного разу, коли Ентоні б'ється, ми досягаємо успіху, але порівняно з усіма доходами, особливо з усіма доходами від боксу, це досить маленька частина.
Тож поки Джошуа точно не йде на пенсію. Думаю, ви побачите його ще принаймні рік, два-три бої, а потім подивимось. Але наступне рішення буде дуже важливим. Чесно кажучи, я не думаю, що хтось коли-небудь зможе зайняти його місце.
У боксі зараз немає нікого, хто міг би навіть наблизитися до комерційних масштабів Ентоні. Сподіваюсь, таких буде більше, але він точно унікальний", – сказав Гірн.
Нагадаємо, на минулих вихідних Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.