Гірн: Ви побачите ще два-три бої Джоша

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа, вважає, що у його клієнта є ще мінімум три поєдинки до завершення кар'єри.

Цитує промоутера Boxing News 24.

"У фінансовому плані ми заробляємо багато грошей, і кожного разу, коли Ентоні б'ється, ми досягаємо успіху, але порівняно з усіма доходами, особливо з усіма доходами від боксу, це досить маленька частина.

Тож поки Джошуа точно не йде на пенсію. Думаю, ви побачите його ще принаймні рік, два-три бої, а потім подивимось. Але наступне рішення буде дуже важливим. Чесно кажучи, я не думаю, що хтось коли-небудь зможе зайняти його місце.

У боксі зараз немає нікого, хто міг би навіть наблизитися до комерційних масштабів Ентоні. Сподіваюсь, таких буде більше, але він точно унікальний", – сказав Гірн.