Гірн: Джошуа хоче битися з Ф'юрі

Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), поділився подальшими планами свого клієнта.

Про це повідомляє Ring Magazine.

"Джошуа повернеться з жагою до перемоги. Він буде тут на бою (в Ер-Ріяді), я не говорив з ним про суперників, але після суботи ми почнемо планувати наступний крок Ей Джея.

Я думаю, що без Тайсона Ф'юрі пріоритетом номер один для Ентоні буде бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, і він не збирається битися з Усиком.

Тож це [переможець] суботнього вечора [між Дюбуа та Паркером]. Єдине, що я знаю, це те, що Ей Джей хоче битися з Ф’юрі, і він хоче битися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, і все", – розповів Гірн.