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Гірн: Джошуа хоче битися з Ф'юрі

Олександр Булава — 19 лютого 2025, 22:28
Гірн: Джошуа хоче битися з Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Getty Images

Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), поділився подальшими планами свого клієнта.

Про це повідомляє Ring Magazine.

"Джошуа повернеться з жагою до перемоги. Він буде тут на бою (в Ер-Ріяді), я не говорив з ним про суперників, але після суботи ми почнемо планувати наступний крок Ей Джея.

Я думаю, що без Тайсона Ф'юрі пріоритетом номер один для Ентоні буде бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, і він не збирається битися з Усиком.

Тож це [переможець] суботнього вечора [між Дюбуа та Паркером]. Єдине, що я знаю, це те, що Ей Джей хоче битися з Ф’юрі, і він хоче битися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, і все", – розповів Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше Володимир Кличко пояснив, чому не вдалось провести реванш проти Ентоні Джошуа.

Едді Гірн Ентоні Джошуа

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