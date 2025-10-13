Українська правда
Гірн: Джошуа може вийти на ринг до кінця року

Олександр Булава — 13 жовтня 2025, 21:56
Промоутер Едді Гірн заявив, що наступний поєдинок ексчемпіона світу Ентоні Джошуа може відбутися до кінця року.

Про це промоутер заявив у коментарі іFL TV.

"Повернутися й одразу провести серйозний поєдинок у великій арені після півторарічної паузи — це не так просто. І цей бій цього року — це не про гроші. Це просто, щоб знову вдягнути рукавиці, вийти в ринг, зарядити комусь у щелепу, повернутися до табору, підготуватися до наступного поєдинку — і тоді битися з Тайсоном Ф’юрі. Ось і все.

Тож шанси 50 на 50, що він ще битиметься цього року. Але якщо так, його просто додадуть до основного карду — він не буде головною подією", – сказав Гірн.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Раніше Едді Гірн заявив, що Ей-Джей хоче стати триразовим чемпіоном світу.

