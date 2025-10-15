Чісора обрав фаворита бою між Паркером та Вордлі

Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що володар тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) зможе здолати тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO)

Цитує боксера British Boxing News

"Мій прогноз на бій Паркера проти Вордлі такий – я відчуваю, що Фабіо виграє цей бій нокаутом. Не знаю, чому я так думаю, але ви знаєте, коли відчуваєте – це як грати в лотерею і вгадати свої числа. Я вірю, що у Фабіо зараз його числа вірні, бо після останнього виступу йому є що довести.

Я знаю Фабіо вже деякий час, він справжній звір. Джозеф теж звір, але Вордлі переможе в цьому бою нокаутом. Повірте мені. Ставте на це будинок. Це буде вибухово", – сказав Чісора.