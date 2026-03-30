Заяс проведе захист титулів проти Енніса

Чемпіон WBO та WBA Ксандер Заяс (23-0, 13 КО) проведе бій проти тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО).

Про це повідомляє MatchroomBoxing.

Поєдинок відбудеться 27 червня на арені "Барклайс-центр" у Нью-Йорк. Трансляція доступна DAZN.

Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.

Заяс у лютому переміг Абасса Барау. Бій завершився перемогою Ксандера роздільним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 112-116.