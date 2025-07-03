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Гірн підтвердив переговори Енніса та Ортіса

Олександр Булава — 3 липня 2025, 23:08
Гірн підтвердив переговори Енніса та Ортіса
Джарон Енніс
Іnstagram.com/jaronennis

Британський промоутер Едді Гірн підтвердив, що Matchroom та Golden Boy ведуть переговори про бій між колишнім чемпіоном IBF та WBA у напівсередній вазі Джарона Енніса з Вірджилом Ортісом.

Цитує промоутера The Ring.

"Ймовірно, у вересні або на початку жовтня Енніс повернеться на ринг у першій середній вазі — ми зробили кілька пропозицій суперникам у цій категорії, і він готовий знову вийти на ринг. Я з нетерпінням чекаю, коли Бутс перейде у вищу вагову категорію, і думаю, що у першій середній ви побачите зовсім іншу людину.

Ймовірно, це буде у Філадельфії. На Бутса завжди тисне велика відповідальність, коли він тут бʼється. Минулого разу ми забрали його з Філадельфії до Атлантик-Сіті, і він виступив фантастично, тому я думаю, що його можна продати в багатьох містах, але він, ймовірно, повернеться у Філадельфію.

Ми зараз обговорюємо з Golden Boy бій з Вірджілом Ортісом. Я думаю, що це неминуче. Ми хочемо цього бою, і я думаю, що він буде грандіозним – одним з найкращих в американському боксі", – розповів Гірн.

Нагадаємо, 13 квітня Енніс впевнено здолав литовця Еймантаса Станіоніса (15−1, 9 КО), об'єднавши титули IBF та WBA у напівсередній вазі. Вже у червні американець відмовився від чемпіонських поясів через перехід у першу середню вагу.

Зазначимо, що у листопаді американець рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна, успішно захистивши пояс IBF.

Едді Гірн Джарон Енніс Вірджіл Ортіс

Едді Гірн

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