Гарсія та Барріос провели битву поглядів перед боєм

Олександр Булава — 20 лютого 2026, 14:06
Чемпіон WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) та Раян Гарсія (24-2, 20 КО) провели дуель поглядів.

Поєдинок між боксерами відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.

Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.

