Гарсія та Барріос провели битву поглядів перед боєм

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) та Раян Гарсія (24-2, 20 КО) провели дуель поглядів.

Поєдинок між боксерами відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.

🗣️ JUST TWO DAYS AWAY



Mario Barrios and Ryan Garcia FACE-OFF 🔥



The Ring: High Stakes l Exclusively on DAZN l Feb 21st in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/LnGqNmq7iJ — Ring Magazine (@ringmagazine) February 19, 2026

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.

Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.