Гарсія та Барріос провели битву поглядів перед боєм
Ring Magazine
Чемпіон WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) та Раян Гарсія (24-2, 20 КО) провели дуель поглядів.
Поєдинок між боксерами відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.
Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.