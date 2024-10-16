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Гарсія назвав боксера, тріумф над яким дозволить йому увійти в рейтинг P4P

Андрій Яросименко — 16 жовтня, 10:32
Гарсія назвав боксера, тріумф над яким дозволить йому увійти в рейтинг P4P
Теофімо Лопес
Getty images

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) вважає, що перемога над Теофімо Лопесом (21-1, 13 КО) дозволить йому увійти до рейтингу P4P.

Про це він написав у соцмережі X.

"Кого ще мені потрібно перемогти, щоб потрапити до списку p4p? Я думаю, що після того, як я переможу Теофімо, я потраплю туди?", – написав Гарсія.

Також американець відреагував на наявність у списку Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO), котрого він перемагав у квітні 2024 року.

"Девін Хейні у цьому рейтингу, серйозно?", – посміявся Гарсія.

Нагадаємо, бій між Хейні та Гарсією відбувся у квітні 2024 року. Тоді Гарсія переміг у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку його на рік відсторонили від боксу.

Останнім поєдинком Лопеса був бій проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО), який відбувся у червні. Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів. Напередодні Гарсія викликав земляка на поєдинок.

Зазначимо, що рейтинг pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Бокс Теофімо Лопес Девін Хейні Раян Гарсія

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