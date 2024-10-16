Гарсія назвав боксера, тріумф над яким дозволить йому увійти в рейтинг P4P

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) вважає, що перемога над Теофімо Лопесом (21-1, 13 КО) дозволить йому увійти до рейтингу P4P.

Про це він написав у соцмережі X.

"Кого ще мені потрібно перемогти, щоб потрапити до списку p4p? Я думаю, що після того, як я переможу Теофімо, я потраплю туди?", – написав Гарсія.

Who else do I have to beat to get on the p4p list??? I think after I beat teofimo I’ll get on??? — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 15, 2024

Також американець відреагував на наявність у списку Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO), котрого він перемагав у квітні 2024 року.

"Девін Хейні у цьому рейтингу, серйозно?", – посміявся Гарсія.

Devin Haney on that list bruh 😭😭😭 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 15, 2024

Нагадаємо, бій між Хейні та Гарсією відбувся у квітні 2024 року. Тоді Гарсія переміг у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку його на рік відсторонили від боксу.

Останнім поєдинком Лопеса був бій проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО), який відбувся у червні. Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів. Напередодні Гарсія викликав земляка на поєдинок.

Зазначимо, що рейтинг pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.