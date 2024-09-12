Гарсія викликав на поєдинок чемпіона WBO в першій напівсередній вазі

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) викликав на бій чемпіона WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (21-1, 13 КО).

Зробив він це у соцмережі X.

"Райан Гарсія проти Теофімо Лопеса. Після мого повернення у квітні. Давай зробимо це, Тео", — написав Гарсія.

Ryan Garcia vs Teofimo Lopez



For my return in April



Let’s make it happen teo — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 12, 2024

Нагадаємо, востаннє американець бився у квітні. Тоді він здолав Девіна Хейні (31-1, 15 КО) у видовищному 12-раундовому поєдинку, але, попри перемогу, він не зміг отримати пояс чемпіона WBC, адже на зважуванні не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг.

Вже після бою в організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше американця на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою проти земляка Девіна.

Останнім поєдинком Лопеса був бій проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.