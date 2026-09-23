Іллюша нокаутував суперника на шляху в півфінал чемпіонату Європи

Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії.

Свою третю перемогу на турнірі здобув Павло Іллюша. У ваговій категорія до 80 кг він здолав представника Грузії Луку Матчутатзе, нокаутувавши суперника у другому раунді.

Перемога дозволила українцю вийти у півфінал та гарантувати йому щонайменше бронзову нагороду.

Також медаль гарантував Айдер Абдураімов, який у чвертьфіналі переміг представника Польщі Павела Браха. Бій пройшов у ваговій категорії до 60 кг.

Напередодні чвертьфінальну стадію успішно подолали Ганна Охота, Ірина Луцак та Ельвін Алієв.

Зазначимо, що на попередньому ЧЄ-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.