Г'юї Ф'юрі заявив, що тільки він може перемогти Усика

Микола Дендак — 30 вересня 2025, 13:11
Олександр Усик
Британський боксер надважкої ваги Г'юї Фʼюрі (30-3, 17 КО) заявив, що лише він може перемогти абсолютного чемпіона надважкої ваги Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

"Чи може хтось перемогти Усика? Так, це я. Чи може хтось ще? Не думаю. Не можу пригадати нікого, хто міг би перемогти його", – сказав Ф'юрі-молодший.

Гʼюї Фʼюрі – двоюрідний брат ексчемпіона світу у хевівейті Тайсона Ф’юрі. Нещодавно бій Г'юї скасували через травму.

Нагадаємо, наступний бій Усик повинен провести проти тимчасового чемпіона WBO. Наразі ним є Джозеф Паркер, але він 25 жовтня битиметься проти Фабіо Вордлі, і саме переможець цього бою має стати наступним суперником для українця.

Напередодні Усик викликав на бій блогера та боксера Джейка Пола. Поєдинок має відбутися за правилами ММА.

Тайсон Ф'юрі

